ميانمار تنتشل المزيد من الجثث بعد تحطم طائرة عسكرية

قال الجيش اليوم الاثنين إن عمال الإنقاذ في ميانمار عثروا على جثث نحو نصف ركاب طائرة عسكرية كانت تقل 122 شخصا كانوا مفقودين منذ تحطم الطائرة في بحر أندامان الأسبوع الماضي.



وتحطمت طائرة النقل صينية الصنع من طراز واي-8-200إف في البحر يوم الأربعاء الماضي وكانت تقل 122 شخصا بين جنود وأفراد عائلاتهم وأفراد الطاقم أثناء القيام برحلة أسبوعية من عدد من المدن الساحلية إلى يانجون أكبر مدن ميانمار.



وقال الجيش على صفحته الرسمية على فيسبوك إن عدد الجثث التي تم انتشالها ارتفع إلى 62 اليوم الاثنين مع دخول عملية البحث عن الطائرة يومها السادس.



ولم يتأكد بعد سبب تحطم الطائرة إلا أن الصفحة الرسمية للقائد العام في ميانمار مين أونج هلينج على فيسبوك نقلت عنه قوله أمس الأحد إنه كانت هناك "سحابة كبيرة للغاية" قرب موقع تحطم الطائرة.



وذكرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الرسمية أن السلطات رفضت عروضا بالمساعدة من دول أخرى بينها الصين