وزير خارجية قطر: نقدر وساطة أمير الكويت وندعم جهوده

قال وزير خارجية #قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده تقدر وساطة #أمير_الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وتدعم جهوده.

‏وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، في باريس أن "لدول الخليج الحق في تقديم اتهامها لنا ونحن نرد".

‏وأكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون تفاعل بنشاط للمساهمة بحل الأزمة.

وتابع "‏نتفهم هواجس #دول_الخليج إذا كانت تتعلق بأمنها الداخلي". وأشار إلى أن "اتهام الدوحة بالتدخل بشؤون دول الخليج ادعاءات باطلة".

‏وقال إن "حماس حركة مقاومة ونتعامل معها كغيرها من الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده لن توقف دعم حماس لأنها لا تدعمها أصلا".

من جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قطر أخذ مخاوف جيرانها بجدية. كما دعا جونسون أن تفعل #الدوحة المزيد للتصدي لدعم الجماعات المتطرفة ومواصلة العمل على مواجهة تمويل هذه الجماعات.