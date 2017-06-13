ألمانيا.. إطلاق نار بمحطة قطارات في ميونيخ

أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً أطلق النار على شرطية (26 عاماً) وأصابها في الرأس، الثلاثاء، بمسدس انتزعه من شرطي آخر بمحطة قطارات في مدينة #ميونيخ، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على علاقة هذا الحادث بالإرهاب وأن التحقيق جار لمعرفة الملابسات.



ودفع رجل ألماني، يبلغ من العمر 37 عاماً، كان تورط في شجار في محطة أونترفورينج، شرطياً على رصيف المحطة وانتزع منه مسدسه بينما كان أحد القطارات يدخل المحطة.



وقالت شرطة ميونيخ في بيان إنه "بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار تلقت خلاله شرطية (26 عاما)ً.. إصابة في الرأس تهدد حياتها على الأرجح".



كما أصيب الرجل أيضاً في الشجار واعتقل بعد ذلك، فضلاً عن شخصين آخرين، لكن حياتهما ليست في خطر.