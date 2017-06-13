لبنان.. التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون #الانتخابات، ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

وقال باسيل: "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".

من جانبه، أشار وزير الداخلية، نهاد المشنوق، إلى أن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.



ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له، ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

وتنتهي فترة #البرلمان_اللبناني الحالي يوم 20 حزيران/يونيو بعد أن مدد النواب تفويضهم مرتين من دون انتخابات منذ عام 2013. وانتخب النواب الحاليون في عام 2009 لفترة كان يفترض أن تنتهي بعد أربع سنوات.