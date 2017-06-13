الإفراج عن أميركي من 4 معتقلين بكوريا الشمالية

أفرجت سلطات #كوريا_الشمالية عن الطالب الأميركي أوتو وارمبيه المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة السرقة، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء.

وقال الوزير ريكس #تليرسون إن الطالب "في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سينضم إلى أسرته".

وأضاف أن واشنطن تواصل مساعي الإفراج عن ثلاثة أميركيين آخرين معتقلين في كوريا الشمالية.

وبحسب واشنطن بوست فإن وارمبيه (22 عاما) دخل بحالة غيبوبة منذ أكثر من عام بعد أن أصيب بنوع من التسمم في سجنه. ولم يتسن لمسؤولين أميركيين تأكيد ذلك.

ويتوقع أن يصل مساء الثلاثاء إلى سينسيناتي بولاية أوهايو.

وكان حكم على الطالب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً من المحكمة العليا بكوريا الشمالية وذلك في آذار/مارس 2016 بعد أن أقر بسرقة ملصق من فندق ببيونغ يونغ حيث كان يقيم في إطار رحلة منظمة.

وحثت الدبلوماسية الأميركية كوريا الشمالية على العفو عنه معتبرة إدانته مفرطة في قسوتها.