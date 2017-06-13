عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ونيوزيلندا

قررت إسرائيل ونيوزيلندا إعادة العلاقات بينهما بعد الخلاف الذي نشب إثر تأييد #نيوزيلندا في كانون الأول/ديسمبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي دان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه ونظيره النيوزيلندي بيل إنغليش قررا إنهاء الخلاف إثر محادثة هاتفية.

وأضاف البيان أن سفير #إسرائيل في نيوزيلندا سيعود إلى العاصمة ولينغتون.

وكانت نيوزيلندا ضمن عدة دول دعت إلى التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يدين #الاستيطان الإسرائيلي تم إقراره بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن استخدام الفيتو فكان أول قرار من نوعه منذ 1979.

بعد اعتماد القرار استدعت إسرائيل سفيرها من السنغال ونيوزيلندا للتشاور. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا اللتين أيدتا كذلك القرار.

وأعلنت إسرائيل والسنغال في وقت سابق من حزيران/يونيو إعادة العلاقات بينهما.