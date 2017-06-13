ماكرون:الباب لا يزال مفتوحا لبقاء لندن باتحاد أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الاثنين، أن فرنسا وبريطانيا قررتا إطلاق "خطة عمل ملموسة جدا"، لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا #ماي في #باريس "قررنا معا اتخاذ خطوات إضافية هذا المساء عبر العمل منذ أيام عدة على خطة عمل ملموسة جدا" لمكافحة الإرهاب، موضحا أن أحد هذه الإجراءات، يستهدف مواجهة الحض "على الكراهية والإرهاب" عبر الإنترنت.

كما قال ماكرون إن "الباب لا يزال مفتوحا" لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي "ما دامت المفاوضات حول بريكست لم تبدأ بعد"، مضيفا "لكن في حال بدأت سيكون من الصعب جدا العودة إلى الوراء".

من جانبها قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في باريس إن المفاوضات حول بريكست ستبدأ "الأسبوع المقبل".