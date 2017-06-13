"ربيع" روسيا.. سجن معارض الكرملين الأول 30 يوماً

أصدر القضاء الروسي حكما بالسجن لمدة 30 يوما بحق #اليكسي_نافالني، المعارض الأول للكرملين والذي اعتقل الاثنين مع أكثر من 1500 من أنصاره خلال تظاهرات دعا إليها في مختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على فساد الحكومة، كما أعلنت متحدثة باسمه.

وقالت كيرا لارميش في تغريدة على "تويتر": "العقوبة: 30 يوما"، بعدما دانت المحكمة المعارض البالغ من العمر 41 عاما بسبب تنظيمه #تظاهرات غير مرخص لها ورفضه الانصياع لأوامر قوات الأمن.

وسارع المدون المعارض للفساد إلى التعليق بسخرية على الحكم الصادر بحقه. وكتب على "تويتر" مغردا: "لم يكتفوا بأن سرقوا البلد بأسره، بل إنني بسببهم لن أحضر حفل "ديبيش مود" في موسكو" المقرر في مطلع تموز/يوليو.

واعتقل نافالني لدى خروجه من منزله متوجها للمشاركة في تظاهرة في وسط العاصمة.

وكان المعارض الروسي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة، داعيا الأجيال الجديدة إلى التظاهر في الشارع عبر حملة إلكترونية قوية.

المعارض أثار حماس جيل

وهزت مقاطع الفيديو المناهضة للفساد التي ينشرها نافالني مؤسسات كبيرة في روسيا ودفعت بجيل جديد للاهتمام بالسياسة.

من جهتها، أعلنت متحدثة باسم منظمة "او في دي-انفو" غير الحكومية أن أكثر من 1500 من أنصار نافالني اعتقلوا الاثنين خلال التظاهرات التي شهدتها مدن روسية عديدة ولا سيما #موسكو حيث أحصت المنظمة اعتقال 823 شخصا، تليها #بطرسبورغ حيث بلغ عدد الموقوفين 600 شخص، محذرة من أن هذا الرقم "مؤقت ومرشح للارتفاع".

ويعتبر هذا ثاني احتجاج كبير منذ 26 آذار/مارس حين أوقفت السلطات نافالني وأكثر من ألف شخص أثناء أكبر تظاهرة غير مرخص لها تنظم منذ أعوام في #روسيا وشارك فيها عدد كبير من الشباب.

وجرت تظاهرات أيضا في أنحاء البلاد بعدما نشر المعارض فيديو اتهم فيه رئيس الوزراء #ديمتري_مدفيديف بالفساد، مؤكدا أنه يدير امبراطورية عقارية يمولها رجال أعمال أثرياء عبر مؤسسات مشبوهة.