ألمانيا.. قانون يسمح بتعقّب الرسائل ورفع بصمات الأطفال

قالت وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء إن #ألمانيا تعتزم استصدار قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة، ورفع بصمات الأطفال بدءاً من سن ست سنوات.

جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر.

وقال وزراء من الحكومة المركزية والولايات الاتحادية إن خدمات الرسائل المشفرة مثل #واتساب وسيجنال تتيحان للمتطرفين والمجرمين تفادي المراقبة.

وأوضح وزير الداخلية توماس دي مايتسيره للصحافيين في بلدة دريسدن الشرقية "لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون".

ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا مراقبة #الاتصالات من المنبع حيث تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها وهو أمر غير مشروع الآن.

كما تعتزم السلطات تقليص الحد الأدنى لرفع بصمات القصر من 14 سنة إلى ست سنوات لطالبي اللجوء.