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إنشاء مركز عمليات مشترك بين نظام الأسد والجيش العراقي

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن وفداً عسكرياً يمثل #النظام_السوري عقد محادثات في #بغداد مع نظرائه العراقيين بشأن أمن الحدود، في أول زيارة علنية من نوعها منذ سنوات تهدف لتنسيق القتال ضد تنظيم #داعش.

وقد تقرر إنشاء مركز عمليات مشترك بين البلدين، لمواصلة الضغط على "داعش"، وفق وزرة الدفاع العراقية.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية عراقية أن الزيارات السابقة التي كان يجريها مسؤولون كبار يمثلون النظام السوري كانت تعقد سراً.

يذكر أن قوات النظام السوري وفصائل تدعمها #إيران قد نفذت، في أيار/مايو الماضي، تحركات عسكرية غير مسبوقة في المناطق الحدودية مع #العراق و #الأردن.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #بغداد, #داعش, #إيران, #العراق, #الأردن

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