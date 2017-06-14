استقالة 3 وزراء في الحكومة الأردنية

قدم ثلاثة وزراء في #الحكومة_الأردنية، الأربعاء، استقالتهم بينهم وزيرا الطاقة والنقل، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزير التنمية الاجتماعية، وجيه طيب عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم حسن سيف، ووزير النقل حسين عبدالكريم الصعوب، من مناصبهم اعتباراً من 14 حزيران/يونيو 2017".

وبحسب مصادر حكومية فإن استقالة الوزراء الثلاثة جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء هاني الملقي، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري خلال أيام.

وسيكون هذا التعديل الثالث الذي يجريه الملقي على حكومته، التي تشكلت في 28 أيلول/سبتمبر من العام الماضي والتي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان.