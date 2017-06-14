السجن 25 عاما لنائب تركي معارض دِين بتهمة التجسس

قضت محكمة في اسطنبول الأربعاء بالسجن 25 عاما على نائب في حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، بعد إدانته بتهمة "التجسس"، وأمرت بإيداعه فورا السجن، بحسب وسائل إعلام تركية.

دِين أنيس بربر أوغلو بتزويد #صحيفة_جمهورييت اليومية المعارضة بفيديو يظهر مشاهد اعتراض شاحنات تابعة للمخابرات التركية في كانون الثاني/يناير 2014 وهي تنقل أسلحة إلى #سوريا.

وكان لهذه القضية وقع الفضيحة وأثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي توعد رئيس تحرير الصحيفة آنذاك جان دوندار بأنه "سيدفع ثمنا باهظا".

وأودع بربر #أوغلو الذي مثل أمام المحكمة طوعا الأربعاء، السجن فوراً بعد إعلان الحكم على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وسبق أن أوقفت السلطات 12 نائبا عن حزب_الشعوب_الديمقراطي المؤيد لقضية الأكراد بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها عقب محاولة انقلابية فاشلة في تموز/يوليو 2016.

لكنها المرة الأولى التي يسجن فيها نائب من حزب الشعب الجمهوري، وهو أبرز الأحزاب العلمانية والمعارضة وكان اسسه مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية.