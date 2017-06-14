9 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مطعم بمقديشو

هاجم انتحاري بسيارة مفخخة مطعماً شعبياً في العاصمة الصومالية #مقديشو وتلا ذلك اشتباك مسلح مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 9 على الأقل، وفق الشرطة.

وقال مسؤول الشرطة علي محمد إن "انتحاريا دخل بسيارة مليئة بالمتفجرات إلى المبنى"، وقال إن الهدف هو مطعم "بوش تريتس".

وذكر عباس أحمد، الذي كان في مطعم مجاور عند وقوع التفجير، أنه شاهد "جثث العديد من القتلى والجرحى".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، إلا أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم #القاعدة، عادة ما تشن هجمات انتحارية في العاصمة تستهدف بشكل خاص الفنادق والمطاعم. وتزيد وتيرة الهجمات خلال شهر #رمضان، ووقع تفجير الأربعاء عقب الإفطار في الوقت الذي تكتظ فيه المساجد والمطاعم.

و"بوش تريتس" هو مطعم جديد نسبياً في الأحياء الراقية من العاصمة ويرتاده بشكل خاص الشباب والصوماليون الزائرون الذين يعيشون خارج بلادهم.