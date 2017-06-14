12 قتيلاً في حريق ضخم التهم برجاً سكنياً غرب لندن

قتل 12 شخصاً على الأقل بحريق برج سكني وسط لندن، وفق ما ذكرت الشرطة البريطانية، التي رجحت أن يرتفع العدد.

وصرح الضابط في شرطة لندن، ستيوارت كاندي، من أمام البناء المنكوب: "أؤكد مقتل 12 شخصاً. وأتوقع بأسف ارتفاع عدد القتلى"، فيما ما زال الكثيرون في عداد المفقودين.

وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق #برج_جرينفيل.

والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء الأربعاء البرج السكني غرب #لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في #العاصمة_البريطانية.

من جهتها، قالت #فرق_الإطفاء في لندن إنه "تم استدعاء 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على حريق في برج لانكاستر وست استايت المكون من 27 طابقاً" في حي نورث كنسينغتون.

وأظهرت مشاهد للحريق نشرت على #مواقع_التواصل_الاجتماعي ألسنة النار وهي تلتهم المبنى بالكامل تقريباً.

واشتعلت النار في المبنى لأسباب مجهولة حتى الآن، وامتدت ألسنتها إلى عدد من الطوابق، مع أن الحريق اندلع في الطابق قبل الأخير، على حد ما ذكرت دائرة الإطفاء، فيما أشار شاهد عيان إلى أن "الجانب الأيمن بأكمله من المبنى اشتعلت فيه النيران".

من جهتها، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية عبر موقعها أن رجال الإطفاء أجلوا على عجل سكان المبنى الذي تم تشييده في 1974 بحي "ناتينغ هيل" القريب من حديقة هايد بارك في وسط العاصمة البريطانية.

كما لفت شهود عيان إلى أنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 1974.

وتم إخطار فرق الإطفاء باندلاع الحريق وفق فرانس برس في الساعة 01.15 من فجر الأربعاء (00.15 بتوقيت غرينتش).