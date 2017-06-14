فنلندا.. رفع مستوى التحذير من تهديد داعشي

رفعت أجهزة الأمن الفنلندية، الأربعاء، التحذير من وقوع هجوم إرهابي، معلنة أنها رصدت تحركاً لتنظيم #داعش، يمكن أن يستهدف فنلندا.

وقالت أجهزة الأمن، في بيان، إن الخطر الذي كان يعتبر حتى الآن "ضعيفاً" أصبح الآن "شديداً"، أي ثاني أدنى درجة على مقياس من أربع درجات أنشئ للتو.

وأضافت أن "أجهزة الأمن علمت بمخططات إرهابية أكثر جدية في فنلندا. إن مقاتلين إرهابيين أجانب غادروا من فنلندا وصلوا إلى مراتب مهمة في تنظيم بشكل خاص ولديهم شبكة موسعة من العلاقات داخل التنظيم".

وأوضحت أجهزة الأمن أنها تراقب بشكل خاص "350 شخصاً"، أي "أكثر بحوالي 80%" مما كانت تقوم به في 2012.