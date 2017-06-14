لبنان.. تحديد 6 مايو المقبل موعداً للانتخابات النيابية

أعلن وزير الإعلام اللبناني، ملحم رياشي، الأربعاء، أنه يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من أيار/مايو 2018 على أن يمدد المجلس النيابي الحالي ولايته حتى 20 أيار/مايو من العام نفسه.



وجاء تصريح رياشي خلال جلسة للحكومة اللبنانية تلت اتفاق الأحزاب على قانون انتخابات وضع حداً لأزمة سياسية ومهد الطريق أمام إجراء الانتخابات.



كما مدد البرلمان الحالي ولايته مرتين منذ انتخابه عام 2009 جراء خلافات عميقة بين الأحزاب الممثلة فيه.



ومن المنتظر أن توافق الحكومة على قانون الانتخابات في وقت لاحق من اليوم وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.