هل تقطع السلطة الفلسطينية تمويل عائلات "منفذي الهجمات"؟

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الثلاثاء أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر "منفذي الهجمات في إسرائيل".

وتعتبر هذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر منفذي هجمات ضد إسرائيليين، أو من قتلوا بدعوى أنهم حاولوا تنفيذ هجمات، إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في #الشرق_الأوسط.

وقال تيلرسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الفلسطينيين "عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي أنهم غيّروا هذه السياسة".

إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور #ليبرمان، أبدى شكوكه حول المسألة.

وقال ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية العامة "لم ألاحظ أي مؤشر على أن السلطة الفلسطينية أوقفت الدفع للإرهابيين المسجونين وأسرهم"، على حد تعبيره.

وتشن إسرائيل حملة لإرغام السلطة الفلسطينية على التوقف عن دفع مساعدات لأسر فلسطينيين قتلوا بأيدي جنود أو شرطيين إسرائيليين أو قتلوا خلال تنفيذهم هجمات وإلى أسر معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح تيلرسون لأعضاء اللجنة أنه أثار شخصياً مع الرئيس الفلسطيني محمود #عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات.

وقال إن هذه المسألة "جرى بحثها مباشرة عندما قام الرئيس عباس بزيارة مع وفده إلى واشنطن" في مطلع أيار/مايو المنصرم، مشيراً إلى أن #ترمب أثارها أيضاً لدى استقباله عباس في البيت الأبيض.

وأوضح تيلرسون أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 أيار/مايو أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الأكثر تعمقاً" بينهما حتى الآن.

وأضاف "قلت له (يتعيّن عليكم حتماً التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم شهداء)"، متابعاً "قلت له إن مساعدة الأيتام والأطفال أمر مختلف، لكن يجب أن تتوقفوا عن تخصيص مبلغ لقاء هذا الفعل بالتحديد".

وبحسب الوزير الأميركي فإن المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع أموال لأسر من ارتكبوا جرائم أو أعمال عنف ضد آخرين"، على حد تعبيره.

في حال تأكدت تصريحات تيلرسون، فإن هذا التغيير في السياسة الفلسطينية قد ينعكس سلباً على الرئيس عباس الملتزم علناً بعملية السلام، لكنه يدرس خطواته بحذر حتى لا يتم اتهامه بتقديم تنازلات كبيرة.