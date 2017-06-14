تشاوش أوغلو:الرئيس التركي يكن احتراما كبيرا للملك سلمان

يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش #أوغلو، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية #الدوحة، اليوم الأربعاء.

وقال أوغلو إن الرئيس التركي يكنّ احتراما كبيرا للملك سلمان مؤكدا على أن تصريحات الرئيس أردوغان لا تستهدف البتة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى إمكانية حل أزمة قطر من خلال الحوار والدبلوماسية.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها مسؤول تركي إلى الدوحة في أعقاب الأزمة التي نشبت بين دول خليجية وعربية وقطر.

وأشارت المصادر إلى احتمال أن يقوم جاويش أوغلو بزيارة إلى #السعودية في إطار الجولة ذاتها.

وكان بيان للخارجية التركية، قد قال إن أوغلو سيلتقي خلال زيارة قطر مع الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث آخر التطورات في المنطقة.