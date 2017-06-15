الصومال.. مسلحون يحتجزون 20 شخصاً كرهائن بفندق بمقديشو

قالت الشرطة الصومالية إن مسلحين احتجزوا 20 شخصا على الأقل رهائن في مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء بعدما هاجم انتحاري فندقا قريبا بسيارة ملغومة واقتحم متطرفون المطعم في هجوم أعلنت حركة الشباب المتطرفة المسؤولية عنه.

وقال الميجر إبراهيم حسين الضابط بشرطة مقديشو "لا يزال المسلحون داخل مطعم بيتزا هاوس ويحتجزون أكثر من 20 شخصا. لا نعلم كم عدد القتلى أو الأحياء بين هؤلاء".

وكان انتحاري قد هاجم بسيارة مفخخة مطعماً شعبياً في العاصمة الصومالية #مقديشو وتلا ذلك اشتباك مسلح مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 9 على الأقل، وفق الشرطة.

وقال مسؤول الشرطة علي محمد إن "انتحاريا دخل بسيارة مليئة بالمتفجرات إلى المبنى"، وقال إن الهدف هو مطعم "بوش تريتس".

وذكر عباس أحمد، الذي كان في مطعم مجاور عند وقوع التفجير، أنه شاهد "جثث العديد من القتلى والجرحى".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، إلا أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم #القاعدة، عادة ما تشن هجمات انتحارية في العاصمة تستهدف بشكل خاص الفنادق والمطاعم. وتزيد وتيرة الهجمات خلال شهر #رمضان، ووقع تفجير الأربعاء عقب الإفطار في الوقت الذي تكتظ فيه المساجد والمطاعم.

و"بوش تريتس" هو مطعم جديد نسبياً في الأحياء الراقية من العاصمة ويرتاده بشكل خاص الشباب والصوماليون الزائرون الذين يعيشون خارج بلادهم.