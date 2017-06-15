أفغانستان.. تفجير انتحاري في مسجد بكابول

فجر انتحاري نفسه في مسجد مكتظ في #كابول في وقت متأخر من الخميس، بحسب مسؤولين، في هجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد العديد من الهجمات الدامية في العاصمة الافغانية.

وذكرت وزارة الداخلية ان الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد أن منعته #الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين، فيما تحدث شهود عيان عن إطلاق نار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن مسلحي #تنظيم_داعش استهدفوا تلك المناطق بشكل متكرر في الماضي.

وتسود حالة من التوتر في كابول منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 أيار/مايو أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا واصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الافغانية منذ 2001.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن #الشرطة انتقلت إلى موقع الهجوم الذي يعتقد أنه هجوم انتحاري، وإن هناك خسائر بشرية.

وفي السابق استهدفت مساجد في كابول بتفجيرات انتحارية عدة بينها هجوم على مسجد في نوفمبر تشرين الثاني، أودى بحياة أكثر من 30 شخصاً.