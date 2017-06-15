توقعات باستمرار التحقيق مع نتنياهو في ملف الفساد

التحقيق مع #رئيس_الحكومة_الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو ، في الملف 1000، ملف #الهدايا ، وصل إلى مراحل حاسمة، إلا أن مصادر مطلعة تعتقد أن #التحقيق لن ينتهي قبل بداية الخريف، وهو ما تبين خلال #النقاش الذي جرى، هذا الأسبوع، في مكتب #المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبليت، بمشاركة النائب العام لإسرائيل شاي نيتسان، ورئيس قسم #التحقيقات ميني يتسحاقي وطاقم النيابة العامة الذي يرافق التحقيق.

وقالت صحيفة #يديعوت أحرونوت العبرية إنه سيتم استدعاء نتنياهو عدة مرات أخرى إلى التحقيق، خلال الأشهر القريبة، لكي تتمكن الشرطة من مواجهته بكل الشبهات التي تراكمت لديها وسماع رده عليها. وتم خلال المشاورات التي جرت في الأيام الأخيرة، المصادقة على إجراء تحقيقات أخرى، وتركيز التحقيق لكي لا يتشعب في اتجاهات تقود إلى باب موصد.

وقالت مصادر في جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي إن الحجم الكبير للهدايا التي تسلمها نتنياهو وزوجته من المليونير ارنون ميلتشين وغيره، لا تكفي للتحديد منذ الآن بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام. ويركز التحقيق حاليا على فهم المصالح في جهاز العلاقات بين نتنياهو وأصحاب رؤوس الأموال. والهدف، حسب ادعاء هذه المصادر، هو التوصل إلى أدلة ترسخ ما يصفونه بـ"جوهر الملف"، وفهم ما إذا تم تقديم الهدايا على خلفية كون نتنياهو شخصية رسمية، وما إذا حصل ميلتشين على مقابل ما أو توقع ذلك.

وقالت المصادر إنه لم يتم حتى الآن تقديم لائحة اتهام في إسرائيل ضد شخصية رسمية فقط بسبب حصوله على هدايا، دون أن يثبت بأنه حصل على مقابل.