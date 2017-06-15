بريطانيا.. ماي تأمر بتحقيق شامل وعلني في حريق البرج

أمرت #رئيسة #الوزراء #البريطانية #تيريزا_ماي بفتح تحقيق شامل وعلني في #حريق برج #جرينفل السكني في لندن الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل في وقت مبكر من أمس الأربعاء.

وقالت "حاليا، الناس تريد إجابات وهم محقون تماما ولهذا سآمر اليوم بفتح تحقيق شامل وعلني في هذه الكارثة. يجب أن نعرف ماذا حدث ويجب أن نحصل على تفسير لهذا".

ومضت قائلة "الناس يستحقون الحصول على الإجابات التي سيمنحهم إياها التحقيق".

وفي وقت سابق قال قائد شرطة لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني، وأضاف أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 17 قتيلاً على الأقل بحسب حصيلة جديدة للشرطة.

وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق #برج_جرينفيل.

والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء الأربعاء البرج السكني غرب #لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في #العاصمة_البريطانية.

من جهتها، قالت #فرق_الإطفاء في لندن إنه "تم استدعاء 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على حريق في برج لانكاستر وست استايت المكون من 27 طابقاً" في حي نورث كنسينغتون.