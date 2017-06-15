علماء باكستان: هجوم إعلام قطر على "كبار العلماء" مؤسف

قال الشيخ طاهر أشرفي رئيس #مجلس_علماء_باكستان إن ما قام به الإعلام القطري من تهجم على #هيئة_كبار_العلماء في المملكة العربية #السعودية هو أمر مؤسف وسخيف وخارج المنطق والتعقل والحكمة.

وأضاف "نتمنى من علماء وعقلاء #قطر إيقاف التهجم الإعلامي القطري على الرموز الدينية، وأنه إذا كان يقال مثل هذا على علماء المسلمين فماذا يمكن أن يقولوه عن غيرهم".

وأكد أشرفي "الاختلاف حاصل سياسيا وغيره ولكن التهجم على العلماء غير مقبول وهذا يخالف تعاليم الإسلام .. وماحدث غريب جداً".

وقال أشرفي: "مجلس علماء باكستان يطالب علماء قطر أن ينكر على إعلامهم ذلك ويرفضه وهيئة كبار العلماء في السعودية هم فخر للأمة الإسلامية جميعاً".

وأشار إلى رفض علماء باكستان، لافتا إلى "ضرورة أن يعود #أمير_قطر لمجلس التعاون الخليجي ورفض أي دخول لأي حزب خارج الروح الإسلامية المليئة بالتسامح والحلم، وغلق المنافذ على أية أحزاب غير سوية وخاصة المد الصفوي الذي نحذر جدا من تغلغله وإتاحة المساحة له في استغلال الموقف الحالي".

وأضاف أشرفي: "الألفاظ التي انحدر لها الإعلام القطري ضد هيئة كبار العلماء السعودية غير مقبول أبداً ولا نتوقع من أي مسلم أن يصف أيا من علماء الإسلام بذلك".

وتابع "نحن ندعو للحوار ونرفض تدني الإعلام القطري ومن يقف معه من بعضهم ألا ينحدروا لهذا المستوى وهو أمر محزن ومؤسف ونأمل من كافة وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية والتعقل وعدم تأجيج الفوضى كما نؤكد على الرفض الكامل لأي إساءة لأي جهة دينية إسلامية أيا كان موقعها وفي أي دولة".