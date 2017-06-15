ماكرون سيلتقي بشكل منفصل ولي عهد أبوظبي وأمير قطر

أعلن قصر الإليزيه مساء الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون الذي يقوم حاليا بزيارة إلى #المغرب سيعقد في# باريس في أواخر حزيران/يونيو الجاري لقاءين منفصلين مع كل من ولي عهد #أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعقد هذين اللقاءين في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لتهدئة التوتر في المنطقة حيث قطعت دول عدة على رأسها #السعودية و #الإمارات و#البحرين و#مصر علاقاتها مع قطر بعدما اتهمتها ب"دعم وتمويل الإرهاب".

ورحب الرئيس الفرنسي خلال مؤتمره الصحافي بتطابق وجهات النظر بينه وبين العاهل المغربي بشأن ضرورة إيجاد حل للازمة الخليجية.

ويأتي هذا المسعى الفرنسي بعد الوساطة التي أطلقتها الكويت قبل أيام، وكذلك إثر الدخول التركي على خط الوساطة وحل الأزمة الناشئة بين دول الخليج وقطر.