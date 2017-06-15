بالفيديو.. هكذا مُنعت كارثة أفدح بحريق برج لندن

أعلنت #السلطات_البريطانية مقتل أكثر من 17 شخصا في حصيلة مبدئية وإصابة العشرات في حريق #برج_غرينفيل غرب #لندن.

وقالت مصادر وشهود عيان إن استيقاظ السكان العرب والمسلمين في البرج المنكوب لتناول السحور ساهم بإنقاذ العشرات بعد تنبههم للحريق وتحذير الآخرين.

ففي الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة فجرا بتوقيت لندن، كان الاتصالُ الأول من برج غرينفيل للشرطة، لكنّ النيرانَ كانت أسرع من فرق الإنقاذ.

ولم يمنع أكثر من 200 عنصر في الإطفائية والشرطة والإسعاف ألسنة اللهبِ من التهام الحجر والبشر.

وتقطن غالبية مغاربية في هذه الأحياء، وبحسب شهودِ عِيان عدد من سكّان البرج المسلمين كانوا مستيقظين للسحور وصلاة الفجر، وعندما لم تنطلِقْ صافرات الإنذار أيقظ الجيران بعضهم البعض وسط الدخان الأسود.