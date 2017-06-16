اعتقال رجل يحمل سكيناً قرب البرلمان البريطاني

قالت الشرطة #البريطانية الجمعة إنها اعتقلت رجلا قرب البرلمان في لندن للاشتباه في حيازته سكيناً، وتم إغلاق أبواب البرلمان البريطاني. وأضافت "الرجل الذي اعتقل في الثلاثينات من العمر".

ورأى مراسل لـ"رويترز" عددا من مركبات الشرطة قرب إحدى بوابات البرلمان في وستمنيستر والتي أغلقت. وقال المراسل إن حركة المرور تسير بصورة طبيعية قرب البرلمان.

يذكر أن #الشرطة_البريطانية، كانت أعلنت في أواخر أبريل الماضي أنها ألقت القبض على رجل مسلح بسكاكين على طريق "وايتهول" المؤدي إلى عدد من الوزارات بوسط #لندن . وقالت إن الرجل الموقوف يشتبه بأنه كان يريد ارتكاب عمل إرهابي.

كما شهد محيط البرلمان وسط لندن اعتداء ارهابياً مروعاً في 22 مارس الماضي ، حيث حاول مهاجم دهس عدد من المارة على جسر #ويستمنستر، قبل أن يترجل محاولاً التوجه إلى مبنى البرلمان حاملاً سكيناً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.