حماس والجبهة الشعبية: منفذو هجوم القدس ينتمون إلينا

أعلنت حركتا #حماس و #الجبهة_الشعبية لتحرير فلسطين في بيانين منفصلين، فجر السبت، أن منفذي الهجوم الذي أدى إلى مقتل شرطية إسرائيلية ليل الجمعة في #القدس ينتمون إليهما، وذلك خلافا لما أعلنه تنظيم #داعش عن انتماء المنفذين الثلاثة إليه.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس في بيان، إن "العملية نفذها مقاومان من الجبهة الشعبية وثالث من حركة حماس"، مؤكدا أن "نسب العملية لداعش هو محاولة لخلط الأوراق".

من جانبها، نعت الجبهة الشعبية "شهداء عملية #وعد_البراق التي وصفتها بالبطولية، والذين نفذوا مساء الجمعة عملية بطولية في مدينة #القدس_المحتلة، تأكيداً على نهج المقاومة".

داعش يتبنى الهجوم

وكان تنظيم داعش تبنى في وقت سابق مقتل شرطية إسرائيلية طعنا في القدس في هجوم نفذه ثلاثة فلسطينيين قتلتهم الشرطة الإسرائيلية، وأكد التنظيم أنهم "من جنود داعش"، متوعدا الإسرائيليين بمزيد من الهجمات.

وقالت وكالة #أعماق الناطقة باسم التنظيم في خبر عاجل: "منفذو عمليات الطعن في القدس هم جنود داعش".

ولاحقا أعلن التنظيم في بيان أن منفذي الهجوم هم "أبو البراء المقدسي وأبو حسن المقدسي وأبو رباح المقدسي". وأضاف "لن يكون هذا الهجوم الأخير، فليرتقب اليهود زوال دولتهم على أيدي جنود الخلافة".

مقتل 3 فلسطينيين

وأعلنت #وزارة_الصحة_الفلسطينية، الجمعة، مقتل 3 مواطنين برصاص شرطة #الاحتلال_الإسرائيلي قرب #باب_العامود في #القدس المحتلَّة.

ولقيت شرطية إسرائيلية مصرعها إثر تعرضها للطعن الجمعة عند إحدى بوابات مدينة القدس القديمة، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وحسب الرواية الإسرائيلية، أطلق اثنان النار على مجموعة من الشرطيين فردوا عليهما بالمثل، فيما عمد ثالث إلى طعن الشرطية قبل أن يُقتل.

وأكد أطباء أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، جروح اثنين منهم متوسطة واثنين طفيفة.

ووقع الهجوم يوم الجمعة الذي أدى فيه عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس الشرقية و #الضفة_الغربية المحتلتين الصلاة في المسجد الأقصى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي منذ أول تشرين الأول/أكتوبر 2015 أسفرت عن مقتل 272 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيين اثنين وأريتري وسوداني وبريطانية، وفق إحصاء إعلامي.

