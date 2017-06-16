سحور المسلمين ينقذ العاصمة البريطانية من كارثة

أكد شهود عيان أن #المسلمين ساهموا في إنقاذ #لندن من كارثة مروعة، وفقا لقناة "العربية"، الخميس.

وقال الشهود إن استيقاظ عدد كبير من المسلمين القاطنين في برج لندن المنكوب لتناول طعام #السحور مكنهم من إيقاظ جيرانهم وإنقاذهم.

وبعد الكارثة قام المسلمون بتقديم مساعدات إنسانية مختلفة للناجين الذين نقلوا إلى مراكز إيواء.

وشوهت بعض #الجماعات_الإرهابية صورة #الإسلام في الغرب والشرق، لكن في #حريق_برج_لندن الأخير ظهرت أخلاق المسلمين الحقيقية، فهم أول من لاحظ الحريق وأنقذوا الكثيرين من الهلاك، حيث كانوا مستيقظين لتناول السحور، استعداداً لصيام اليوم التالي.

وقالت امرأة بريطانية عن المسلمين: "الإعلام يظهرهم وقتما يرتكبون الأخطاء فقط، لكن لا يظهرهم حينما يظهرون الشجاعة ويساعدون الآخرين. هم أول من حمل أكياس الماء لإنقاذ الناس".

وأضافت: "لو لم يكن كل هؤلاء الشباب قادمين من المسجد لمات الكثير.. الكثير منهم".

من جهة أخرى، قال قائد #شرطة_لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق #البرج_السكني. وأضاف أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 17 قتيلاً على الأقل.

وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية #لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق #برج_جرينفيل.

والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء- الأربعاء البرج السكني غرب #لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في #العاصمة_البريطانية.