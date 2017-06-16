محتجون يقتحمون مبنى بلدية على خلفية حريق برج لندن

قال مراسلون لـ"رويترز" إن محتجين كانوا يهتفون "نريد العدالة" اقتحموا مبنى بلدية محليا في #لندن اليوم الجمعة بعد حريق التهم مبنى سكنيا وأسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

واقتحم المحتجون البوابة الإلكترونية في مجلس بلدية #كنسنجتون وتشيلسي.

واشتبك المتظاهرون مع #الشرطة عندما سعى المحتجون للصعود للطابق العلوي وحاولت الشرطة منعهم. وهتف المحتجون "نريد العدالة" و"أخرجوهم".

وفي وقت لاحق قال مراسل لرويترز إن بعض المحتجين غادروا المبنى.

وكانت #رئيسة_الوزراء_البريطانية #تيريزا_ماي قد أمرت بفتح تحقيق شامل وعلني في #حريق برج #غرينفل السكني في لندن الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا في وقت مبكر الأربعاء.

وقالت "حاليا، الناس تريد إجابات وهم محقون تماما ولهذا سآمر اليوم بفتح تحقيق شامل وعلني في هذه الكارثة. يجب أن نعرف ماذا حدث ويجب أن نحصل على تفسير لهذا".

ومضت قائلة "الناس يستحقون الحصول على الإجابات التي سيمنحهم إياها التحقيق".

وفي وقت سابق قال قائد شرطة لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني.