وزير خارجية الإمارات من واشنطن: يجب وقف تدخلات قطر

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله_بن_زايد، الخميس، أنه يجب على #قطر وقف التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.

وناقش #وزير_الخارجية_الإماراتي مع #وزير_الخزانة_الأميركي، ستيفن منوشن، الجهود المشتركة لإغلاق شبكات تمويل #الإرهاب و" #قائمة_الإرهاب الجديدة".

وهي القائمة التي أصدرتها دولة الإمارات ودول أخرى بالمنطقة مؤخرا وصنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب المحظورة.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية المفتوحة والتي أسهمت في تحقيق فائض تجاري بقيمة 19 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في عام 2016 كثالث أكبر فائض تجاري لأميركا عالميا.

والأمر المذكور من شأنه المساعدة في دعم مئات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة، فضلا عن أن دولة الإمارات لا تزال أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 8 سنوات على التوالي.

والتقى الوزير الإماراتي في #واشطن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مساء الخميس، وعددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، في اليوم الأول لزيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي تستغرق يومين.

الإجراءات ضد قطر

وأطلع عبد الله بن زايد نظيره الأميركي على الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى ضد قطر بسبب دعمها المتواصل لأفراد وجماعات متطرفة، مؤكدا أنه يتعين على #الدوحة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف.

وشكر عبد الله بن زايد آل نهيان، تيلرسون على أخذ زمام المبادرة لتقوية علاقات الولايات المتحدة بشركائها الإقليميين.

ووافق الوزير الإماراتي على اقتراح تيلرسون المساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واستقرار المنطقة بشكل عام.

وناقش الوزيران خلال اللقاء برنامجا إيجابيا لمستقبل المنطقة يتضمن توفير فرص أكبر للشباب ومضاعفة التركيز على الابتكار والمشاريع الرائدة والنهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة.

اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأميركي

كما عقد عبد الله بن زايد آل نهيان اجتماعات مع الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي، تركزت المناقشات على سبل التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي.

وأطلع عبد الله بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين الأميركيين على الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ودول أخرى لمجابهة دعم قطر للتطرف. كما تطرقوا أيضا للعمليات المشتركة الجارية لهزيمة "تنظيم القاعدة" في شبه الجزيرة العربية و"حركة الشباب" و #داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.

كما اجتمع الوزير الإماراتي مع بعض أعضاء الكونغرس وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، وهم السيناتور روي بلنت، وإليانا روس - لثنين، والنائب تبد دوتش، والنائب تيد ليو، والنائب توماس سوزي. وحضر اللقاءات يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.