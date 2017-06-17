رحيل الألماني هيلموت كول.. أعظم رجالات أوروبا

توفي المستشار الألماني الأسبق #هلموت_كول، مهندس توحيد ألمانيا، الجمعة عن 87 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة #بيلد التي كانت إدارتها قريبة جدا من هذه الشخصية البارزة في تاريخ ألمانيا المعاصر.

وقالت الصحيفة إن كول توفي "هذا الصباح في منزله في لودفيغشافن" في جنوب غرب ألمانيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كول "غيّر حياتي في شكل حاسم" عبر الدور الذي أداه في إعادة #توحيد_ألمانيا.

وأضافت ميركل من روما: "نحن الألمان كنا محظوظين" بكول الذي كان مستشارا بين 1982 و1998.

وتابعت: "مثل ملايين آخرين، تمكنت من العبور من ديكتاتورية جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى الحرية، كل ما حصل في السنوات الـ 27 التالية من الأمس إلى اليوم لم يكن ممكنا لولا كول. إنني ممتنة له شخصيا للغاية".

ووصف شتيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل المستشار الراحل بأنه "أوروبي عظيم". وكتب على موقع "تويتر": "حزن كبير على ألماني عظيم وأوروبي عظيم".

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر "تويتر": "مع كول نخسر أوروبيا عظيما جدا"، مؤكدا أنه "كان أحد الرجالات العظام في أوروبا والعالم الحر".

واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الجمعة، أن كول كان "جوهر أوروبا في ذاتها".

وكتب يونكر على موقع "تويتر" أن "وفاة هلموت كول تؤلمني كثيرا. إنه صديقي وجوهر أوروبا في ذاتها. سنفتقده كثيرا".

بدوره، وجه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش تحية إلى المستشار الأسبق الراحل، معتبرا في بيان أنه "صديق حقيقي للحرية وأحد أكبر قادة أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب" العالمية الثانية.