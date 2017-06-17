فقدان 7 من طاقم مدمرة أميركية في بحر اليابان

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن سبعة من أفراد طاقم #المدمرة_الأميركية "يو إس إس #فيتزجيرالد" اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدامها فجر السبت بسفينة شحن فلبينية قبالة السواحل اليابانية.

وكان #الأسطول_السابع في البحرية الأميركية قال إن الحادث أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة "إيه سي اكس كريستال" قرابة الساعة 02.30 (الجمعة 17.30 بتوقيت غرينتش) أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

وهرع خفر السواحل اليابانية إلى مكان الحادث، بحسب تغريدة نشرها الأسطول السابع التابع لأسطول المحيط الهادئ على "تويتر" .

وأعلن أسطول المحيط الهادئ أنه لم يعرف "حجم الإصابات في صفوف أفراد الطاقم"، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وبحسب البحرية الأميركية، فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح، ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.

وأضافت أن "الاصطدام أسفر عن تضرر يو اس اس فيتزجيرالد في ميمنتها فوق خط الماء وتحته وتدفق بعض الماء" إلى داخل المدمرة.