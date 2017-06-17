أعنف هجوم على رئيس البرازيل: يقود منظمة إجرامية

اتهم قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا، #الرئيس_البرازيلي #ميشال_تامر، اللبناني الأصل، بقيادة "منظمة الإجرام الأكثر خطورة في البلاد"، وذلك في مقابلة طويلة اتسمت بحدة غير مسبوقة نشرتها صحيفة "ايبوكا" الأسبوعية السبت.

وكان باتيستا رئيس المجموعة العملاقة "جي بي اس" التي تنتج اللحوم، أثار هزة سياسية في منتصف أيار/مايو بتسليمه السلطات تسجيلا صوتيا يدين تامر مباشرة. ويبدو الرئيس في تصريحات سجلت بدون علمه أنه يوافق على شراء صمت نائب سابق مسجون حاليا.

وقد تشكل المعلومات التي كشفها باتيستا ضربة قاضية للرئيس بعدما دفعت #المحكمة_العليا إلى الموافقة على فتح تحقيق ضد تامر بتهمة غض النظر عن #الفساد وعرقلة عمل القضاء.

وقال باتيستا في المقابلة "إنها منظمة الإجرام الأضخم والأكثر خطورة في البلاد. وهي بقيادة الرئيس".

وتابع: "الذين لا يقبعون حاليا في السجن يتربعون في قصر بلانالتو الرئاسي. إنهم أشخاص شديدو الخطورة، ولم أتحل يوما ما بالشجاعة لمواجهتهم".

وهذه مقابلة باتيستا الأولى منذ أبرم تسوية مع القضاء مقابل تخفيف العقوبات بعدما تم تضييق الخناق عليه في إطار التحقيق المتشعب الذي كشف فضيحة الفساد التي تهز البرازيل.

وقدم باتيستا وعدد من زملائه إفادات عن رشى بملايين الدولارات للتمويلات السرية للأحزاب، بما فيها حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (يمين الوسط) الذي يقوده تامر.

وأضاف باتيستا: "ما إن تعرفت إلى تامر حتى بدأ يطالبني بالمال لتمويل حملاته. وهو ليس شديد الخجل عند الحديث عن المال".

الرئاسة ترد بقوة

ووصفت الرئاسة المقابلة بأنها "محض أكاذيب"، وردت على باتيستا في بيان بالحدة نفسها.

وقالت إن "جوسلي هو قاطع الطرق الشهير والأكثر نجاحا في تاريخ البرازيل". وأضافت: "يقول في المقابلة إن الرئيس كان دوما يطلب منه شيئا ما، لكن الرئيس لم يعتمد في أي وقت سلوك المتسول هذا. على العكس، كان هو الساعي إلى حل مشاكله مع الحكومة".

وباتيستا الذي اضطر لمغادرة البلد منذ بدء الفضيحة، عاد الأحد إلى البرازيل وكرر في شهادة خطية أمام الشرطة الفيدرالية الاتهامات التي وجهها إلى الرئيس.

وتحدثت شائعات عن إقامته مع عائلته في نيويورك، لكن مكتبه الصحافي أفاد في بيان أنه موجود في الصين "لحماية وحدة عائلته التي تلقت عدة تهديدات منذ أن قرر التعاون مع السلطات".