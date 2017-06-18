إندونيسيا تؤمن حدودها تحسباً لفرار متطرفين من الفلبين

أعلن كولونيل من القوات الجوية لوكالة أنباء أنتارا الرسمية، أن #إندونيسيا نشرت طائرات مقاتلة من طراز #سوخوي في قاعدة في إقليم بورنيو الشمالي لتعزيز إجراءات الأمن تحسباً لمحاولة متطرفين اجتاحوا بلدة في #الفلبين الفرار جنوباً.

وقال قائد القاعدة الجوية في تاراكان، وهي بلدة في منطقة كاليمانتان الشمالية في إقليم بورنيو، إن ثلاث مقاتلات سوخوي وصلت الجمعة ستبقى في القاعدة لمدة شهر لمواجهة أي محاولة من المتطرفين الذين يقاتلون الجيش الفلبيني في مدينة ماراوي للفرار إلى إندونيسيا.

ونقلت الوكالة عن الكولونيل ديديك كريسيانتو قوله، إن "المتطرفين قد يهربون من الفلبين ويضطرون لعبور الحدود إلى إندونيسيا".

كما ذكر الجيش الفلبيني، الجمعة، أن بعض المتطرفين الذين اجتاحوا مدينة ماراوي في جنوب البلاد الشهر الماضي ربما اندسوا بين النازحين من السكان خلال القتال المستمر منذ نحو أربعة أسابيع.