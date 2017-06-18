اعتقال موظفين بشركة تموين بعد تسمم مئات الجنود الأتراك

اعتقلت #السلطات_التركية، الأحد، 21 موظفاً في شركة تموين بعد انتشار حالات #تسمم لدى أكثر من 700 جندي، ما استدعى تدخلاً طبياً.

وتم نقل مئات من #الجنود في ثكنات في محافظة #مانيسا الغربية إلى المستشفى بعدما شعروا بآلام في معدتهم ودوار عقب تناولهم وجبة من الحساء والأرز والدجاج واللبن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن المدعي العام في مدينة مانيسا، عاكف جلال الدين شيمشيك، قوله إن 731 جندياً استدعوا تدخلاً طبياً، فيما اعتقل 21 عاملاً في شركة التموين المتعاقدة مع الجيش التي قدمت الطعام.

ونشر النائب المعارض، طور يلدز بشير، صوراً عبر موقع "تويتر" لجنود على أسرة في المستشفى.

وقبل أقل من شهر، تعرض الجنود في الثكنة ذاتها إلى تسمم أسفر عن وفاة جندي.

وزار وزير الدفاع التركي، فكري ايشيك، الجنود في المستشفى ليلاً، مؤكداً أن جميعهم سيتعافون بشكل كامل.

وقال: "لا نرى مشكلة كبيرة ولكن يتم إبقاء بعض جنودنا في المستشفى للمتابعة".

وأوضح إيشيك أنه تم نقل 200 جندي إلى المستشفى بعدما تعرضوا لتسمم غذائي في مايو/أيار، تسببت به بكتيريا سالمونيلا.