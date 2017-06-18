قتلى وجرحى بهجوم لطالبان على الشرطة الأفغانية

قُتل خمسة شرطيين أفغان على الأقل، وجرح 15 شخصاً آخرون، بحسب حصيلة رسمية لضحايا هجوم تبنته #طالبان، ولا يزال مستمراً على مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق).

وأعلن قائد الشرطة في جنوب شرق #أفغانستان، أسد الله شيرزاد، أن "مجموعة من حركة طالبان شنت عند الساعة السادسة صباحاً هجوماً ضد مركز للشرطة في غارديز"، موضحاً أن "خمسة أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون، بينهم خمسة مدنيين".

وأكد شيرزاد أن أحد المهاجمين الخمسة لا يزال يبدي مقاومة بعد خمس ساعات من بدء الهجوم.

وأضاف أن "مهاجماً أولاً كان فجر سيارته عند مدخل المقر ممهداً الطريق أمام اثنين آخرين فتحا النار على قوات الأمن. وقُتل انتحاري آخر"، متحدثاً عن هجوم معقد ومنسق ضد مركز الشرطة في غارديز، عاصمة ولاية باكتيا.

من جهته، أكد الطبيب في مستشفى الشرطة، شير محمد، لفرانس برس، حصيلة القتلى الخمسة والجرحى الـ15 الذين أدخلوا إلى المركز الطبي.

في المقابل، تبنى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، الهجوم الذي يدخل ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف قوات الأمن.