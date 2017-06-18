قتيلان بهجوم على منتجع سياحي في مالي

قتل شخصان في هجوم يشتبه بأن متطرفين شنوه الأحد على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو وفق ما أعلنت وزارة الأمن المالية.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى تحرير نحو 20 رهينة كان يحتجزهم المهاجمون الذين تصدى لهم جنود في قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب وآخرون ينتمون إلى قوة الأمم المتحدة في مالي.

واقتحم مسلحون موقعاً سياحياً في باماكو يرتاده غربيون.

وكانت قوى الأمن تواجه المهاجمين في منتجع كنغابا بعد الهجوم فيما أشار سكان إلى سماع إطلاق رصاص وسط تصاعد الدخان نتيجة احتراق مبنى واحد على الاقل.

وأكد مسؤول في وزارة الأمن المالية لفرانس برس رفض الكشف عن اسمه "هناك هجوم على مخيم كنغابا" مضيفاً أن "القوات الخاصة المالية بدعم من قوات برخان وقوة الأمم المتحدة أغلقت المنطقة وتقوم بتنفيذ عمليات" ضد المهاجمين.

يأتي الهجوم بعد اعتداء مشابه استهدف قبل عامين فندقاً فخماً في باماكو.