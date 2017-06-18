20 جريحاً إثر تعرض طائرة صينية لاضطرابات في الجو

جرح 20 شخصاً على الأقل، بينهم 4 حالتهم خطرة، إثر تعرض طائرة تابعة لشركة الطيران الصينية "تشاينا إيسترن" قادمة من #باريس إلى اضطرابات جوية فوق جنوب غربي #الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن #الحادثة وقعت أثناء انخفاض #طائرة الرحلة "إم يو744" القادمة من #مطار_شارل_ديغول تدريجياً استعداداً للهبوط في مطار كونمينغ جانغشوي الدولي في إقليم يونان في الصين.

وتراوحت إصابات الركاب بين كسور في العظام وجروح في فروة الرأس أو إصابات بسيطة سببها سقوط الحقائب أو الاصطدام بخزانات الأمتعة، بحسب ما نقلت الوكالة عن المستشفيات التي نقل إليها الركاب، الذين لم يتسنَّ على الفور معرفة جنسياتهم.

وأفادت شركة "تشاينا إيسترن" على موقعها الرسمي أن #الشرطة وفرت خدمات طبية للركاب، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كما أضافت "نذّكر جميع الركاب، من أجل سلامتكم، الرجاء ربط أحزمة الأمان".

ولم ترد الشركة على أسئلة وكالة فرانس برس.

وهبطت الطائرة حوالي الساعة التاسعة من صباح الأحد (1:00 ت.غ) متأخرة ساعة عن موعد وصولها الأصلي، بحسب "شينخوا".