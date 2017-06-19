إسرائيل تبدأ بخفض تزويد غزة بالكهرباء

بدأت #إسرائيل، الاثنين، بتخفيض إمدادات #الكهرباء لقطاع #غزة، ما يؤثر على مليوني فلسطيني يقيمون هناك، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية وسلطة الطاقة في قطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان إن "سلطات الاحتلال قامت صباح اليوم بتخفيض 8 ميغاوات من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة".

كما حذرت من أن هذه الخطوة "تنذر بآثار خطيرة" على واقع الكهرباء في القطاع "الذي يعاني اصلاً من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة".

واستنكرت السلطة الفلسطينية الإجراء واصفة إياه بـ"الخطير"، وحملتإاسرائيل و"الأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص".

من جانبها، أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها خفضت الإمدادات "توافقاً مع توجيهات الحكومة" الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما يحصل سكان القطاع يومياً على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.

وأضافت الشركة الإسرائيلية أن "الإمدادات سيتم تخفيضها بمقدار خطين من أصل 10 خطوط كل يوم لحين تطبيق التخفيض على الخطوط العشرة، حتى تتوافق الإمدادات.

يشار إلى ان أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليست جديدة، لكنها تعود لأسباب عدة منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقاً.