الشرطة البريطانية ترجح مقتل 79 شخصا في حريق برج لندن

رجحت الشرطة البريطانية مقتل 79 شخصاً في حريق البرج السكني في لندن.

وقال ستيوارت كاندي قائد شرطة لندن إن عدد القتلى في حريق برج جرينفيل قد يتغير لكن ليس بدرجة كبيرة على الأرجح كما كان يحدث في الأيام الماضية. وتابع أن خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين عثر عليهم وهم سالمون.

وكانت #شرطة_لندن قالت في وقت سابق إن عدد قتلى حريق البرج السكني ارتفع إلى 30 قتيلا.

إلى ذلك، أمرت #رئيسة_الوزراء_البريطانية #تيريزا_ماي بفتح تحقيق شامل وعلني في #حريق برج #غرينفل السكني في لندن الذي أسفر عن مقتل العشرات في وقت مبكر الأربعاء.

وقالت: "حاليا، الناس تريد إجابات وهم محقون تماما ولهذا سآمر اليوم بفتح تحقيق شامل وعلني في هذه الكارثة. يجب أن نعرف ماذا حدث ويجب أن نحصل على تفسير لهذا".

ومضت قائلة "الناس يستحقون الحصول على الإجابات التي سيمنحهم إياها التحقيق".

وفي وقت سابق قال قائد شرطة لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني.

وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق #برج_جرينفيل.

والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء الأربعاء البرج السكني غرب #لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في #العاصمة_البريطانية.

من جهتها، قالت #فرق_الإطفاء في لندن إنه "تم استدعاء 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على حريق في برج لانكاستر وست استايت المكون من 27 طابقاً" في حي نورث كنسينغتون.