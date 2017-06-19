باريس.. عملية صدم "إرهابية" قرب القصر الرئاسي

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن سائقاً صدم بسيارته شاحنة للشرطة، متعمداً على ما يبدو في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية، اليوم الاثنين، وقالت وحدة مكافحة الإرهاب بمكتب مدعي باريس إنها فتحت تحقيقاً، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي إن سيارة واقعة الشانزليزيه كان بها متفجرات، وإن سائقها لقي مصرعه.

وقال الوزير إن الحادث كان "محاولة هجوم"، فيما صرحت مصادر للشرطة أنها عثرت على قوارير غاز ومسدسات وكلاشينكوف في سيارة المهاجم، وهي من طراز "رينو ميغان". وقال مصدر في الشرطة إن سائق السيارة يبلغ من العمر 30 عاماً وكان يحمل سلاح كلاشينكوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيير أونري برانديه للصحافيين في الموقع "يبدو أنه كان عملاً متعمداً". وأضاف برانديه أن من المرجح جداً أن السائق الذي كان مسلحاً لقي حتفه.

وقال مراسل "الحدث" إن حادث الصدم وقع قرب قصر الإليزيه قبل دقائق من وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في زيارة رسمية.

وفي وقت سابق، قالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة أمنية في شارع #الشانزليزيه بالعاصمة #باريس، مضيفة أنها أخلت موقع بناء في مسرح في الشانزيليزيه. ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد أن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً على المسرح.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن سيارة تعمدت صدم دورية للشرطة في الشانزليزيه وقالت إنه اعتقل، وإن الوضع تحت السيطرة، ولا أنباء عن إصابات.

وفي إعلانها عن الواقعة على حسابها على "تويتر"، نصحت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة. وجاء الإعلان بعدما تحدث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن حريق شب في سيارة بالمنطقة.