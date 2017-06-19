ظهور الصور والمعلومات الأولى عن مهاجم المصلين في لندن

ظهرت أول صور، مرفقة بأول معلومات يتم نشرها عن بريطاني هاجم فجر الاثنين مسلمين كانوا خارجين من مسجد في لندن أدوا فيه صلاة التراويح، فانقضّ عليهم بسيارة "فان" استأجرها وقادها بسرعة عالية متعمداً دهسهم.

قتل واحداً منهم، غير معروف الاسم والجنسية بعد، وجرح 8 آخرين تم نقلهم إلى 3 مستشفيات، بينهم اثنان من المعوقين، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" من معلومات أفرجت عنها #الشرطة_البريطانية، وفيها أنه انتهى مقبوضاً عليه ممن هاجمهم، فسلموه إلى قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلانديارد الذي يحقق معه الآن بتهم عدة، أبرزها وأخطرها الإرهاب.

اسمه Darren Osborne وهو بريطاني من مدينة Cardiff عاصمة مقاطعة "ويلز" الواقعة على الحدود بين #إنجلترا والمحيط الأطلسي، لكنه مولود في 1969 بسنغافورة، ومنفصل منذ 6 أشهر عن زوجة له منها 4 أبناء، على حد ما تلخص "العربية.نت" من معلومات نشرتها عنه وسائل الإعلام المحلية في مواقعها، ومنها صحيفة "الإندبندنت" التي تحدثت إلى بعض جيرانه.

عدد من الجيران "شاهدوه مع أبنائه الأربعة حين ذهب يوم الجمعة الماضي إلى حيث تقيم زوجته المنفصل عنها في كارديف، ليقلهم من بيتها إلى المدرسة" فيما نقلت صحيفة "الغارديان" عن الشرطة، أن دارّين أوسبورن "تصرف بمفرده، ولم يكن خاضعاً لأي رقابة من الشرطة أو الاستخبارات" وبعيد عن أي رصد أمني. أما بقية المعلومات عن أسبورن، خصوصاً حول نواياه الإرهابية، فستفرج عنها الشرطة بعد تحقيقها معه ومثوله أمام محكمة استماع.