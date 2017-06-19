قالت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، إن الحكومة تندد باستهداف #بريطانيين مسلمين بعد خروجهم من الصلاة.

وأضافت ماي في مؤتمر صحافي لها بعد #حادثة_الدهس التي حدثت صباح الاثنين في #لندن أن الشرطة قد استجابت لشكوى حول وقوع اعتداء بعد دقيقة واحدة من تلقي الاتصال.

كما أكدت ماي أنه تم نشر عناصر إضافية من الشرطة لطمأنة المجتمع المسلم في #بريطانيا.

وتابعت ماي: "لا بد من مراجعة استراتيجياتنا حول مكافحة #الإرهاب، كما يجب إعطاء الشرطة صلاحيات أكبر مما تملكها الآن، لأن التطرف بشع ومدمر لأسلوب حياتنا".

وأكدت أن هجمات الاثنين حاولت تقويض العاصمة البريطانية.

كما أشادت ماي بجهود المدنيين قائلة: "شهدنا من خلال الهجمات بطولة مدنيين ساعدوا الشرطة في مواجهة الإرهاب، وبرزت الروح التي يتحلى بها المجتمع البريطاني، لأن لندن مدينة لديها شعب متميز، كما أن الاعتداء على المصلين المسلمين يذكرنا بأن الإرهاب والتطرف يأخذان أشكالا مختلفة".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، قد أعلنت الاثنين، أن الواقعة التي خلفت قتيلاً و10 مصابين قرب مسجد في #لندن تعالج على أنها "هجوم إرهابي محتمل".

وقالت ماي: "كل مشاعري مع الضحايا وأسرهم وهيئات الطوارئ بالموقع".