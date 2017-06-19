16 قتيلاً في هجمات انتحارية في شمال شرقي نيجيريا

قتل 16 شخصاً على الأقل في هجمات انتحارية بالقرب من مخيم للنازحين، الذين فروا من أعمال العنف التي تقوم بها #جماعة_بوكو _حرام في شمال شرقي #نيجيريا.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إن الهجمات وقعت عند الساعة 19,45 ت.غ من الأحد بالقرب من مخيم دالوري في قرية كوفا غير البعيدة عن مايدوغوروي عاصمة ولاية بورنو.

وكان 14 شخصاً قتلوا، وأصيب 24 آخرون في هجوم جماعة #بوكو_حرام على مدينة مايدوجوري بشمال البلاد قبل أقل من شهر.

ومايدوجوري عاصمة ولاية بورنو ومحور معركة مستمرة منذ 8 أعوام ضد بوكو حرام، ولم تشهد أعمال عنف إلى حد بعيد خلال العامين الماضيين.

وقال داميان شوكوو، مفوض الشرطة بولاية بورنو، إن المقاتلين هاجموا ضواحي المدينة مساء يوم الأربعاء بأسلحة مضادة للطائرات وعدد من المفجرين #الانتحاريين.

وقال للصحافيين "قتل 13 شخصاً في #التفجيرات، وأصيب 24 آخرون وقتل شخص واحد في #الهجوم (بالرصاص)".

وقال إن النار أضرمت بالعديد من الأبنية، لكنه أوضح أن الجيش صد المقاتلين بعد ساعة.

ويأتي الهجوم بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس النيجيري محمد بخاري أن بوكو حرام هزمت "تقريباً" في حملة عسكرية أجبرت الكثير من أعضاء الجماعة الإرهابية على الهرب إلى أعماق غابة سامبيسا النائية قرب الحدود مع الكاميرون.