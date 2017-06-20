بروكسل.. انتحاري المحطة مغربي عمره 36 عاماً

أعلنت النيابة العامة البلجيكية الأربعاء أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في #بروكسل بعد تفجير عبوة مغربي وعمره 36 عاماً.

وقال المتحدث باسم النيابة للصحافيين إن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، من مواليد 20 يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و"لم يكن معروفا لأعمال إرهابية".

وأوضح أن الحقيبة التي انفجرت كانت تحتوي على مسامير وعبوات غاز.

وكان #وزير_الداخلية #البلجيكي جان جامبون أعلن في وقت سابق الأربعاء التعرف على هوية منفذ "الهجوم الإرهابي" مساء الثلاثاء في محطة قطارات في بروكسل، بدون أن يكشف اسمه.

تفاصيل هجوم المحطة

وقتلت الشرطة البلجيكية، مساء الثلاثاء، مهاجماً يحمل حزاما ناسفا بعد انفجار محدود في محطة القطارات المركزية بوسط مدينة بروكسل.

وأفاد شاهد عيان أن الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء الانفجار هتف "الله أكبر" قبيل تفجير عربة لجر الأمتعة، نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقال نيكولاس فان عيريفغين الموظف في المحطة للصحافيين: "في طابق الميزانين كان أحدهم يصرخ. لم أعر الأمر اهتماما. ثم هتف "الله أكبر" وفجّر عربة جر الأمتعة".

وأضاف: "لم يكن انفجارا ضخما لكن دويه كان كبيرا. الناس راحوا يركضون مبتعدين". ووصف المشتبه به بأنه ممتلئ البنية وشعره قصير ويرتدي فانلة بيضاء اللون وبنطلون جينز.

من جانبه، أكد المدعي العام البلجيكي أن واقعة محطة السكك الحديدية تعتبر "عملا إرهابيا".

وتحدثت مصادر أخرى عن اشتعال نيران من جراء إطلاق النار على المهاجم، وقالت إن هناك حالة طوارئ بعد قتل الشخص بسبب المتفجرات التي كان يحملها والتي لا تزال بجوار جثته في محطة القطارات وتتطلب تعاملا من فرق مختصة.

وفي البداية، وردت أنباء من العاصمة البلجيكية #بروكسل، الثلاثاء، عن سماع دوي #انفجار و #إطلاق_نار قرب #محطة_القطارات المركزية.

‏وأفادت تقارير أولية عن إطلاق نار على شخص وإصابته بمحطة القطارات المركزية التي تعرضت للإخلاء على نحو عاجل. وأكدت مصادر في وقت لاحق مقتل المهاجم.

وأعلنت #الشرطة عن تحييد الشخص الذي كان يرتدي حزاما ناسفا في المحطة المركزية للقطارات، بإطلاق النار عليه، مشيرة إلى أن الموقف تحت السيطرة.

وأكدت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أخرى.

وقالت مصادر إن الانتحاري حاول تنفيذ هجوم على عسكريين قرب مكتب للتذاكر في وقت مكتظ، ولكنه لم يتمكن من تفجير الحزام الناسف.

Sudden panic in #Brussel on #Grandplace right now. Seems to be no reason.Grand place empty in seconds. pic.twitter.com/gOXPtS8yNc — Vegard Einan (@vegardeinan) June 20, 2017

وتوقفت حركة القطارات في المحطة المركزية التي تقع في وسط بروكسل إثر الواقعة.

وأخلت الشرطة البلجيكية ساحة " #غراند_بالاس " ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، وهي الساحة السياحية الشهيرة القريبة من محطة القطارات المركزية.

وانتشرت قوات الشرطة والأمن في الشوارع والساحات المؤدية إلى محطة القطارات، وتحول وسط المدينة إلى منطقة معزولة ومحاصرة.

Station Brussel centraal afgegrendeld door militairen

Situatie nog onhelder pic.twitter.com/AGwZBkchzA — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) June 20, 2017

والمدينة في حالة تأهب شديد منذ أكثر من 18 شهرا منذ أن نفذ أعضاء من تنظيم #داعش في بروكسل هجمات في #باريس أودت بحياة 130 شخصا هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وهاجموا في مارس/ آذار العام الماضي مطار بروكسل وشبكة قطارات أنفاق المدينة.

وتعيش بروكسل عل الدرجة الثالثة من مقياس أمني يتكون من 4 درجات منذ أكثر من عام، ما يعني حالة استنفار متواصلة.