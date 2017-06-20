فرنسا وروسيا تؤكدان على الحوار لتسوية أزمة سوريا

في ختام مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في #موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي #سيرجي_لافروف الثلاثاء أن موقف موسكو و #باريس إزاء تسوية الأزمة السورية متقارب ويرتكز على ضرورة تسوية الأزمة عبر الحوار السياسي علي أساس قرارات #مجلس_الأمن وبما يضمن سيادة ووحدة أراضي سوريا. وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود في إطار مكافحة الإرهاب.

واعتبر الوزير الروسي أن القوى العاملة في سوريا عسكريا تعمل وفق آليات معقدة، مشيرا الى أن روسيا و #تركيا و #ايران تتمسك بضرورة ايقاف القتال وترسيخ مناطق خفض التوتر في نفس الوقت الذي كان التنسيق الروسي الأميركي قبل حادثة إسقاط المقاتلة السورية يدعم هذا التوجه.

وأضاف أن كافة الاطراف تتحد في جهودها لمكافحة الإرهاب، ودعا الى عدم إفشال هذه الجهود وتفتيتها. وتساءل: لماذا لا يوجه الأميركيون ضربات ضد جبهة النصرة كما يتم التعامل مع داعش؟

وشدد الجانبان على أهمية مسار عمل لقاءات استانا وأهمية إرسال مساعدات إنسانية للمناطق المنكوبة في سوريا.

وإلى ذلك، اعتبر الوزيران أن تسوية الازمة الأوكرانية يمكن أن تتم عبر صيغة نورماندي وتتطلب تنفيذ بنود اتفاق منيسك.

وأعلن الوزير الفرنسي أن بلاده لا تريد عزل #روسيا أو إضعافها اقتصاديا، وإنما تعمل على تسوية الأزمة ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها كلا البلدين.