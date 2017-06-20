مقديشو: استهداف مبنى حكومي بسيارة مفخخة ومقتل 10

قال مكتب رئيس بلدية مقديشو، إن 10 قتلى على الأقل سقطوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا بالمدينة، وتبناه تنظيم "الشباب" الاسلامي المتطرف المرتبط بتنظيم القاعدة، بحسب ما ذكر مسؤول أمني.

وقال المسؤول الامني المحلي عبدي جليبي لوكالة فرانس برس "تسبب الانفجار بمقتل عدد من الاشخاص. تم تأكيد مقتل تسعة أشخاص، فيما يبلغ عدد الجرحى الضعف". وأوضح ان بعض الجثث "احترقت الى درجة اصبح من غير الممكن التعرف عليها".

وكثيرا ما تشن #حركة الشباب_هجمات في #مقديشو ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة الاتحادية. وتريد الحركة طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وفرض تعاليمها المتطرفة.

حركة الشباب تتبنى

في المقابل ذكرت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم #القاعدة أنها مسؤولة عن الهجوم وأنها كانت تستهدف مسؤولين حكوميين. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة "كان هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة في مبنى بمنطقة واداجير يعمل فيه مسؤولون صوماليون وموظفوهم. لقي مسؤولون حكوميون وموظفوهم حتفهم في موقع الهجوم. سنبلغكم بعدد القتلى في وقت لاحق".

وفي هجوم الأسبوع الماضي قتل مقاتلو الحركة ما لا يقل عن 19 شخصا في انفجار سيارة ملغومة وهجوم بأسلحة على فندق ومطعم قريب في مقديشو.

