"الشبح" الأميركي يفتح شهية 11 دولة

أصبحت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية على أعتاب إتمام صفقة تاريخية لبيع 440 من طائراتها المقاتلة إف 35، الشهيرة باسم"الشبح".

وتجري حالياً مفاوضات اللحظة الأخيرة لإتمام الصفقة بقيمة 37 مليار دولار لفائدة 11 دولة، طلبت اقتناء هذه الطائرة الحاضرة في معرض باريس الجوي.

ويبلغ متوسط سعر الطائرة الواحدة 85 مليون دولار، وينفذ الاتفاق على ثلاث دفعات بين 2018 و2020.

والدول المعنية هي: أستراليا والدانمرك وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.

والطائرة الشبح، تصدر في ثلاثة طرز هي "إيه"، المخصص لسلاح الجو الأميركي والدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، و"بي" المخصص للمارينز، ويمكنه الإقلاع من مدرجات قصيرة وهبوط بشكل عمودي، أما طراز "سي"، فهو موجه للخدمة بحاملات الطائرات.

وتستطيع طائرات إف 35 التحليق، دون أن ترصدها الرادارات وتصل سرعتها تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة.

وهي تتطلب مواصفات خاصة في الطيار الذي يجب ألا يقل وزنه عن 62 كيلوغراماً، وإلا واجه خطر الموت بسبب نظام قذف مقعد الطيار.

ليس هذا فحسب بل إن خوذة الطيار وحدها تكلّف 400 ألف دولار، في الطائرة الشبح.