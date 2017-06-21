أميركا تأسف لإلغاء روسيا اجتماعاً دبلوماسياً

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن #الولايات_المتحدة تأسف لإلغاء #روسيا اجتماعا هذا الأسبوع بين دبلوماسيين كبار لكنها لا تزال تأمل في إجراء مناقشات في المستقبل لتجاوز الخلافات الثنائية.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق اليوم، إنه قرر إلغاء اجتماعه مع توماس شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية ردا على عقوبات أميركية جديدة على #موسكو.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "نأسف لقرار روسيا عدم استغلال فرصة لبحث العقبات الثنائية التي تعرقل العلاقات الأميركية الروسية".