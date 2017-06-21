إسبانيا تعتقل مغربيا "شديد التطرف"

قالت الحكومة #الإسبانية إن الشرطة اعتقلت #مغربيا (32 عاما) في مداهمة جرت فجر أمس الثلاثاء في وسط العاصمة #مدريد "لتطرفه الشديد"، مشيرة إلى امتلاكه مواد إسلامية متطرفة فضلا عن كتيب عن #التفجيرات_الانتحارية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة اعتقلت أيضا مغربيين آخرين يبلغان من العمر 38 و33 عاما كانا يعيشان مع الرجل الأول في الشقة السكنية.

وأظهرت مشاهد بثتها محطات تلفزيونية عناصر شرطة مسلحة بمعدات مكافحة الشغب يقتحمون المبنى السكني قبيل بزوغ الفجر.

وظهر في المشاهد رجال يرتدون أثوابا بيضاء وخوذات دراجات نارية ممددين على الأرض ومكبلين خارج المبنى السكني.

وأشارت الحكومة إلى أن للرجل ملفا شخصيا خطيرا للغاية مماثلا لأولئك الذين نفذوا الهجمات الأخيرة في بريطانيا وفرنسا من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن الرجل حاول تجنيد آخرين لتنفيذ هجوم في إسبانيا.